Un homme est découvert assassiné selon un terrible rituel. Rapidement, Anselin Garnéro et Jean-Jacques Cavalli comprennent que d'autres exécutions vont suivre, et qu'ils n'ont que quelques heures pour identifier et protéger les futures victimes. Mais, leur enquête va se confronter à un élément inattendu : la vitesse de frappe du tueur... Malheureusement pour Anselin, l'assassin ne sera pas le seul démon qu'il devra combattre ! Le Sang de la Vengeance est le deuxième acte de la série des enquêtes du gendarme Anselin Garnéro.