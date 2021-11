Billie Rothson

Depuis l'accident de la route qui a coûté la vie à sa mère Rebecca Rothson, et elle-même gravement brûlée, Nina, après avoir passé deux années en soins intensifs, vit recluse au trente-sixième étage de sa tour. Les affaires de la société, confiées par testament à son beau-père, Daniel Denoyer, en ont fait la plus riche entreprise mondiale ! Lorsqu'il décède brutalement à son tour, dans des circonstances étranges, Nina, confrontée à la réalité, n'a plus d'autre choix que de révéler son visage et descendre de sa tour d'ivoire.