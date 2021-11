Rien de plus grand [EDITION EN GROS CARACTERES

Tout le monde est transpercé de balles, sauf moi. Stockholm, sa banlieue chic. Dans une salle de classe, cinq personnes gisent sur le sol. Debout au milieu d'elles, Maja, dix-huit ans à peine, élève modèle et fille de bonne famille est la seule à n'avoir aucune blessure. Son petit copain et sa meilleure amie figurent parmi les victimes, ainsi que Samir, brillant fils d'immigrés décidé à s'affranchir de sa condition. Neuf mois plus tard, après un battage médiatique qui a dépassé les frontières suédoises, le procès se tient. Mais qui est Maja ? Qu'a-t-elle fait, et pourquoi ? Prix du meilleur thriller scandinave.