Homicide Intégrale : Une année dans les rues de Baltimore. Coffret en 5 volumes

En 1988, David Simon, le créateur de la série The Wire (Sur écoute), alors reporter au Baltimore Sun, a passé un an au sein de la brigade criminelle de Baltimore, une ville qui compte 240 meurtres par an. Son récit documentaire Homicide, A Year on the Killing Streets, adapté par Philippe Squarzoni, raconte le quotidien des inspecteurs - très éloigné de la représentation qu'en fait Hollywood -, et dresse un tableau minutieux de la violence urbaine américaine dans les quartiers en détresse.