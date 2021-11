Les recettes du polar sauce lapin

Ceci n'est pas un livre de gastronomie. C'est une enquête. Une course aux indices à travers le monde du roman policier. Et que recherche notre auteur-détective ? Liège ! Il a fouiné dans les oeuvres connues et méconnues des écrivains français, anglais, belges et surtout liégeois pour répondre à cette question cruciale : quels sont les auteurs de polars qui évoquent notre belle Cité ardente ? Quels sont les romans noirs qui l'utilisent comme décor ? Au fil d'un véritable travail de fourmi, la loupe devant les yeux, Guy Delhasse a repéré les romans dont les ingrédients comprennent un zeste d'essence liégeoise, qu'il se plaît à imaginer sous la forme culinaire d'une bonne cuillérée de notre plat national, l'illustre boulet à la sauce Lapin. Cette enquête se termine sur un match de boxe haletant entre Georges Simenon et son commissaire Maigret, autour du nombre de citations qui leur rendent hommage dans la littérature policière.