L'affaire du palais

Parce qu'il y en a marre des polars scientifiques, des résolutions ADNiques, des pistages de téléphones mobiles, des génies de l'informatique et des toubibs médicolégaux à la science débordante, découvrez un nouveau genre : le vintage polar. Un regard, sans nostalgie, sur une époque où l'on mitraillait pour de vrai ! L'action débute par une évasion d'un criminel inspirée d'un fait divers, se déroulant au milieu de références historiques et d'insinuations sur l'avenir pour finir en banale histoire d'enlèvement, de course poursuite et de baston ! A moins que...!