Des vies à usage unique. Polar exquis en temps de confinement

Le pourquoi du comment : Stéphane Aucante a lancé, sur Facebook, comme une blague, le 1er avril 2020, l'idée d'écrire "un cadavre exquis en temps de confinement", soit un récit rédiger à plusieurs, voire à très nombreux... Il soumis le projet à un certain nombre d'amis, proches ou lointains, auteurs eux-mêmes ou non, de tous les âges, de tous les continents, en leur envoyant deux pages qu'il avait déjà écrites... Car ce serait ça l'une des règles du jeu littéraire (inventé par les surréalistes) : écrire peu et vite : entre une et deux pages en moins de 24 heures. Autre règle : toujours s'inspirer des pages écrites avant soi, sans chercher à s'en détourner ou s'en défaire. Ce fut facile à Stéphane Aucante d'émettre une telle règle : il avait écrit en premier... Cela dit, il écrirait aussi en dernier... Au final, 43 personnes ont eu envie de jouer à écrire, comme ça, librement, sans pudeur ni gêne, et de livrer sans pathos ni subjectivité leurs émotions, leurs peurs et leurs rêves face au confinement.