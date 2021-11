L'enfer des lames

Une ruelle sombre, chargée de relents d'égouts nauséabonds, jonchée de détritus en tout genre et hantée par de curieuses ombres machiavéliques... C'est dans ce décor sordide et répugnant que le cadavre d'une jeune femme vient d'être découvert. Elle a été éviscérée, amputée de ses orteils, la plante de pied marquée d'un intrigant tatouage. Le commissaire Darmont au caractère explosif, ainsi que ses deux jeunes lieutenants, Mich et Laurie, se voient confier l'enquête et se lancent à corps perdu sur les traces d'un redoutable tueur en série. Cadavres après cadavres, le rituel est toujours le même. L'homme qu'ils traquent, hanté par d'obscures croyances ancestrales et guidé par une soi-disant force paranormale se croit investi d'un Devoir de Vengeance. L'expérience de Darmont, un ex du 36, l'acharnement de Mich et Laurie récemment affectés sous ses ordres et propulsés au péril de leur vie dans cet enfer des lames, viendront-ils à bout de ce tueur fou qui n'hésite pas à éliminer tous ceux qui se mettent en travers de sa route et gênent l'accomplissement de son périple meurtrier ? Alors que l'enquête les submerge, s'immisce et s'incruste de nuit comme de jour dans leur vie, ils doivent affronter parallèlement la dure réalité de la vie de policier. Les manifs des Gilets Jaunes s'enchaînent et dans ce climat social tendu, le moral des fonctionnaires de police est fortement mis à mal...