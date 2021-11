Enquête blanche

Pourquoi avoir tué Jennifer Bouchet ? Victime d'un conflit familial, d'une méprise ou d'un règlement de compte ? Jeune officier de gendarmerie, Julien va vivre sa première enquête avec Paula, une supérieure particulièrement originale et tenace. Un meurtre peut en entraîner un autre, surtout si des intérêts sont en jeu, et Julien va apprendre à réfléchir vite, car même en province tout peut déraper. Un ciel de neige, une ambiance bien sombre et la détermination de Julien, bien décidé à donner satisfaction à Paula en la secondant efficacement.