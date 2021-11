La fille de rien

Karnekeim, petit village tranquille en bord du Rhin, accueille un jour, de manière cocasse et impromptue, un nouveau paroissien. Il se prénomme Adrien, c'est tout ce que le père François connaît de lui et cela lui suffit pour lui ouvrir son coeur et son église. Mais qui est donc ce personnage étrange qui semble inoffensif et plutôt simple d'esprit ? D'où vient-il ? Et quels secrets cache-t-il ? Tout bascule quand une mystérieuse inconnue apparaît à son tour et déambule dans les ruelles du village.