Jeu de morts. Tome 1

La dispersion d'organes humains aux quatre coins de Dijon est-elle l'oeuvre d'un déséquilibré qui frappe en dehors de toute logique, ou celle d'un maître du jeu de rôle qui sème des indices macabres dans un but connu de lui seul ? Une course contre la mort est imposée à l'inspecteur Arthur Vaillant, qui se débat avec les pressions de sa hiérarchie, une presse agressive, une cité au bord de la psychose et une vie privée passablement complexe. La diversité et l'humanité des personnages donnent une réelle épaisseur à ce roman haletant, où l'on découvre Dijon... autrement !