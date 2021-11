Disparitions en Picardie

Roberto Cavallo, entrepreneur en travaux publics, a disparu. Le même jour, un retraité, Raymond Bienvenu, disparaît également alors qu'il promenait son chien. Les gendarmes sont persuadés qu'il y a un lien entre ces disparitions et recherchent vainement les deux hommes. Dix ans plus tard, alors qu'une piscine est creusée dans un jardin, un corps, appartenant apparemment à une femme, est retrouvé près de trois mètres sous terre. Les dossiers Cavallo et Bienvenu vont être étonnamment relancés...