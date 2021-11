Imago Prélati. Meurtres sous plastique : panique à Cambrai

Des cadavres sont découverts étouffés dans un film de plastique alimentaire. Le commissaire Dubois et son équipe mènent une enquête qui va les conduire dans les souterrains de la ville de Cambrai ainsi que dans les milieux satanistes, où le papillon attacus cobra a son importance. Bientôt cette enquête va plonger ses racines dans des temps reculés : le Moyen Age à l'époque du seigneur vendéen Gilles de Rais, inspirateur du "Barbe bleue" de Perrault, et son ami florentin, Francesco Prélati. La superbe ville de Cambrai est le théâtre de l'intrigue. Ses nombreux souterrains, ses monuments et églises, ses vieilles rues sont évoqués.