Un des fleuristes emblématiques du marché aux fleurs de Paris est sauvagement assassiné. L'enquête est confiée à la police criminelle menée par le commissaire Durrieu qui, bourru et irascible, tient sa brigade d'une poigne de fer. Thom est un ancien inspecteur de l'équipe du commissaire, mais il a tout quitté lorsque son frère jumeau Lucas a été tué pendant une intervention. L'ex-flic connaissait la victime et il se retrouve malgré lui embarqué dans cette affaire. Ce qu'il va découvrir va bien au-delà de ce qu'il pouvait imaginer... Fleurs de Sang est un polar dans la pure tradition des romans d'Agatha Christie. Une galerie de suspects défile devant les yeux du lecteur et leurs fortes personnalités sont là pour semer le doute et tromper quiconque essaiera de connaître le fin mot de l'histoire avant la dernière page. Un suspense savamment distillé avec une pointe d'humour et un dénouement totalement inattendu !