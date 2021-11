VilleVermine Tome 1 : L'homme aux babioles

Villevermine, ville poisseuse, grouillante, crasseuse... Ville de petites magouilles, de petits truands et de sales bizness. Jacques Peuplier, bagarreur balèze et mutique, est engagé contre son gré pour rechercher une jeune femme disparue. Depuis les brumes du centre ville jusqu'aux tréfonds d'une usine abandonnée, avec pour compagnons des objets dont il est le seul à entendre la voix, il va devoir affronter de mystérieux hommes-mouches, un savant fou et un gang de gamins des rues... Villevermine aura-t-elle sa peau ?