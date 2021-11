En moi le venin

Suite à un évènement tragique, l'ex-lieutenant de police Franck Mattis se voit contraint de retourner sur les terres de son enfance. Il y retrouve d'anciens camarades de lycée. A commencer par l'envoûtante Esther, devenue chargée de communication pour le compte d'un candidat à la mairie sans scrupules. Mais aussi Valéry, le boss redoutable d'une boîte de nuit dans laquelle de jeunes femmes sont contraintes à la prostitution. Il y a aussi Ben, le passionné d'informatique qui végète dans son appartement en compagnie d'une étrange créature. Cécile, la secrétaire soumise aux jeux pervers de son employeur, Warren, l'amant stupide et incontrôlable, ou encore Moe, l'homme de main impitoyable qui ne rêve que de se retirer au calme avec ses chiens. Franck Mattis se voit plongé au coeur d'un monde qu'il ne connaît que trop bien, celui de la nuit, de la violence, du mensonge et de la désespérance. Une fois encore, il lui faudra lutter contre ses propres démons, et qui sait, peut-être enfin trouver la paix...