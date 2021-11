La prophétie de Langley

PRIX POLAR MICHEL LEBRUN 2017 Trader d'une des plus prestigieuses banques françaises, Ludovic d'Estre brasse chaque jour des millions d'euros... Issu de la bourgeoisie versaillaise, la vie a toujours souri à ce surdoué de la finance. Mais tout va basculer lorsque avec Reda Soulami, son fidèle collaborateur, Ludovic s'intéresse à une transaction douteuse... Un délit d'initié ? Peut-être pire ! Très vite suspecté de meurtre, Reda, un enfant des cités qui pensait avoir définitivement tourné la page, se retrouve en première ligne d'une effrayante machination qui le dépasse complètement et menace des milliers de vies ! Au milieu du marigot politique habituel, seule Johana, la flic qui mène l'enquête, semble croire à l'innocence de Reda. S'engage alors une infernale course contre la montre pour éviter l'horreur...