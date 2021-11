L'Arménienne aux yeux d'or

Quand Sarkis et Arak traversent l'Anatolie, fuyant le génocide, l'Europe ne soupçonne pas encore l'ampleur du drame qui se joue là. Quand quatre-vingts ans plus tard, le Vieux-Port se met à cramer comme une vulgaire pinède, Bubble et Calambo auraient dû se méfier davantage... Quand la mafia turque débarque à Marseille à la recherche du trésor de Topkapi, difficile d'imaginer que cette ancienne histoire va rouvrir les plaies sanglantes du peuple arménien. Quand Levon, l'oncle d'Amérique, tente de renouer les liens du passé, bien malin qui peut deviner que la clé se trouve encore dans les faubourgs de la ville...