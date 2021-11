Stavros sur la route de la soie

Juin 2020. En plein centre d'Athènes, le corps d'un homme d'affaires chinois est retrouvé écrasé au pied d'un hôtel en construction. Le commissaire Stavros Nikopolidis est chargé d'enquêter sur le meurtre de ce monsieur Lee, un des principaux investisseurs chinois en Grèce. Ses pérégrinations, très loin d'une simple enquête de routine, vont le conduire rapidement vers la séduisante Yi Ho, vice présidente de la société de monsieur Lee, qui semble se mouvoir avec beaucoup d'aisance dans les milieux opaques du transport maritime, de l'immobilier et de la politique. Les meurtres successifs d'un banquier et d'un journaliste vont plonger Stavros dans les méandres d'un vaste complot politico-financier qui va s'avérer être un des cocktails les plus explosifs dans une Grèce de l'après crise, ouverte à toutes les convoitises, et où tous les coups sont permis...