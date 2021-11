Va manger tes morts

Elle s'appelle Romane, elle est Gitane. Dans cette brasserie parisienne, elle vient de flinguer un sale type d'une balle en pleine tête. Lui, c'est Rio, il venait juste de prendre sa défense face aux gifles de ce mec. C'est là qu'elle l'a pris en otage, enfin presque... Et que tout a commencé ! Il est enquêteur pour les assurances. Elle, elle se débrouille comme elle peut... Et plutôt bien. Mais quand le temps vire à l'orage, ils décident ensemble de décamper au plus vite... Elle est jeune, belle, insouciante. Elle a la rage de vivre, là, tout de suite... Lui, pour la première fois de sa vie, il n'a plus qu'une envie, exister et la suivre...