Le neutrino de Majorana

Au début du siècle dernier, en Italie, Ettore Majorana, jeune savant de la trempe d'Einstein, partage sa fougue et sa passion entre les particules et Emilia, une jeune étudiante argentine. Bien des années plus tard, au CERN - le plus grand accélérateur de particules du monde -, 600 millions de protons se heurtent chaque seconde pour faire jaillir du vide la matière telle que nous la connaissons. L'univers, les étoiles, la terre, la mer, les arbres, les plantes, les êtres vivants... Ainsi que les cadavres. Quand le corps de Sabrina Marco, chercheuse dans le prestigieux laboratoire, est découvert, le crâne fracassé, aux abords du complexe, après la sidération de tous, les questions vont très vite s'enchaîner. Qui ? Pourquoi ? Le meurtre ayant eu lieu sur la frontière, c'est en "parfaite" coopération, que la police française et la police suisse vont devoir mener l'enquête. Et aller de surprise en surprise...