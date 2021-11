Nu couché sur fond vert

Margot et Romain. Deux flics d'une même brigade. Ont en commun l'habitude de sortir du cadre autorisé pour régler, à leur manière, les affaires criminelles qui leur tiennent à coeur. Margot veut retrouver l'assassin du père de Romain, tué par balle, il y a vingt-cinq ans. Une famille au destin tragique... Romain ne lui a rien demandé. Mais Margot ne supporte pas que des tueurs cavalent librement dans la nature. Romain, lui, traque les auteurs du carambolage meurtrier qui a coûté la vie à l'inspecteur Ivo, son coéquipier. Leurs armes ? Acharnement et patience sans bornes pour Margot... Beretta et fusil à lunette pour Romain ! Une plongée dévastatrice où le hasard n'a pas sa place...