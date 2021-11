Fucking melody

Elle a quinze ans, est en soins dans une clinique spécialisée et se fait appeler Fiorella. Pas sûr que ce soit son vrai prénom... Elle ment beaucoup, s'invente des passés, traficote le présent, et ne se projette pas dans l'avenir vu qu'elle vient d'apprendre que le sien est limité. Une saloperie quelque part dans la moelle épinière selon les médecins. Alors, il lui faut vivre, vivre passionnément et vite... Et comme toutes les filles de son âge, elle veut connaître l'amour. Elle jette son dévolu sur Boris, le compagnon de Soline, son amie qui officie comme clown dans la clinique. Boris, dessinateur de bandes dessinées, est un personnage lunaire qui vit dans son monde. Un coup de foudre pour Fio. Pris en otage par la jeune rebelle qui, pour aller au bout de son rêve, n'hésite pas à éliminer tout ce qui se met en travers de son chemin, Boris se retrouve dans l'obligation de fuir avec elle pour échapper au rouleau compresseur à leur poursuite. Mais plus ils avancent vers l'ouest, plus l'horizon s'obscurcit... "Elle va, le crabe dans une poche, un flingue dans l'autre, elle va..."