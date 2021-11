Pour seul pardon

Thomas Asano a trouvé refuge dans une petite ville nichée au pied des Vosges. Ici, la vie y est âpre. Homme à tout faire, il a la réputation d'être travailleur et bon chasseur. Il est surtout décidé à se faire oublier : il a connu Sarajevo et la prison. En liberté conditionnelle, c'est un homme brisé par la culpabilité qui tente de se reconstruire. Son seul souhait, ne plus laisser la violence le submerger. Une vie simple au plus près des forêts, en harmonie avec la nature, traquer le sanglier, faire l'amour à Elise, la fille du patron. Mais, chaque jour il envoie des messages à la femme qui l'a quitté. Celle qui le visite dans ses rêves, celle à qui il parle encore quand les nuits sont trop longues. Pourtant quand le père d'Elise se retrouve en possession d'une livraison de cocaïne qui ne lui est pas destinée, le passé d'Asano le rattrape. Cet homme simple et discret n'a désormais plus le choix. Il redevient ce qu'il n'a cessé d'être : un homme de guerre. C'est le prix à payer pour protéger Elise.