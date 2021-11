L'inspecteur Dalil à Paris

L'inspecteur Dalil, fin limier de la police marocaine à la retraite – toujours accompagné de son inséparable Petite voix, est fermement invité par les services de sûreté à se rendre à Paris pour mener une enquête en collaboration, un peu forcée, avec le commissaire Maugin, boss du 36 quai des Orfèvres. Bader Farisse, un étudiant marocain qui préparait une thèse sur le transhumanisme, a été enlevé devant la mosquée de la rue Myrha. Il venait de mettre au point une micropuce qui, une fois reliée au cerveau humain, permettrait non seulement, de se connecter directement à Internet mais aussi de multiplier à l'infini les facultés du greffé... Une invention diabolique qui semble intéresser beaucoup de monde... services secrets et groupes terroristes compris ! Dalil et Maugin, deux hommes et deux cultures policières que tout oppose, vont alors tout tenter pour désamorcer cette bombe à la puissance inédite !