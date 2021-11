La peur bleue

Plusieurs meurtres de vieux harkis, dans une scénographie aussi horrible que spectaculaire, semblent dégager d'effrayants relents de vengeance. Mais qui peut en vouloir aujourd'hui à ces octogénaires ? Et pourquoi ? Clovis Narigou se laisse entraîner, une fois de plus, dans une enquête qui fera resurgir les vieux fantômes et les non-dits d'une guerre d'Algérie qui n'osa jamais dire son nom. Ses investigations lui feront découvrir la bleuite - une vaste opération d'infiltration et d'intoxication qui, excitant la paranoïa des willayas, déclencha de sanglantes épurations - mais aussi la dramatique situation des harkis, indésirables en Algérie et malvenus dans une France qu'ils ont servie. Les recherches de Clovis Narigou et de la capitaine Emma Govgaline s'avèrent d'autant plus délicates qu'il y a de l'électricité dans l'air : la cité phocéenne est en proie au scandale de l'habitat indigne, des immeubles effondrés et des logements insalubres loués par quelques élus locaux indélicats. Et comme le commissaire Amal a bien d'autres chats à fouetter que de s'occuper de la mort de quelques vieux Arabes, c'est Clovis et Emma qui s'y colleront...