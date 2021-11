Tarmac blues

Léonard Delevigne est le tout jeune patron de la BAND, branche spéciale de la brigade des Stups de Paris en charge de la lutte contre le narco-djihadisme. Milovan Milosevic, commandant dans la même unité, est le "presque" frère de Léonard que ses parents ont adopté lorsqu'ils étaient adolescents. A l'inverse de Léonard, Milo est un homme d'action, pulsionnel et intuitif, pour qui la fin justifie souvent les moyens. Salomé Delevigne, une brillante avocate d'origine juive hongroise, a rencontré ces deux hommes de sa vie le même jour, une vingtaine d'années auparavant. Elle les a aimés l'un et l'autre, incapable de choisir entre le cérébral et l'aventurier, jusqu'à ce que Milo s'engage dans les casques bleus de l'ONU pour laisser le champ libre à ce "presque frère" envers qui il se sent redevable. Jüri Ostnik, alias Viking, est le parrain d'un important cartel, incarcéré à Fleury pour détention et trafic de drogue. Afin de faire pression sur son mari, Viking donne l'ordre à ses hommes d'enlever Salomé qui est enceinte et prête à accoucher de jumeaux...