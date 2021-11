"On a droit à un polar costaud, à la mesure de ce grand auteur, qui nous donne à chaque fois l'impression qu'il improvise, comme dans la vraie vie, sans jamais donner l'impression de forcer. La lecture n'en est que plus plaisante et définitivement addictive. A lire évidemment, pour apprendre et être moins con". Black Novel. Ce qui est sûr, c'est que Clovis ne voit pas arriver ce Mikki d'un très bon oeil... D'une part, parce que cet escogriffe pas très clair se dit menacé et cherche une planque du côté de la Varune, d'autre part, parce qu'il arrive d'Irak où il prétend avoir combattu au sein d'une milice chrétienne nommée Qaraqosh. Et puis Clovis n'a pas de temps à perdre : il doit partir le surlendemain pour un reportage à Prague où l'on vient de retrouver la bibliothèque d'Himmler consacrée à l'ésotérisme et à la sorcellerie. Coïncidence ou opportunité, c'est justement à Prague que la milice Qaraqosh a été créée. De leur côté, Emma et le SRPJ se retrouvent à enquêter sur deux meurtres commis dans la région, sur le même modus operandi. Les deux victimes s'avèrent également avoir été membres de Qaraqosh. Y aurait-il un lien avec ce fameux Mikki ? Entre les investigations de Clovis à Prague et celles d'Emma partie en urgence à Londres, le fil de la vérité semble se dénouer... Mais tous deux sont bien loin de se douter de la tournure que va prendre cette affaire !