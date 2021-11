Les enfants de Lazare

"Un polar qui vous emmène au Cambodge et vous propose une course poursuite parmi les temples d'Angkor, c'est suffisamment rare pour qu'on se précipite. Et l'on n'est pas déçu ! " Le Temps. "Je m'appelle Agathe, avait-elle annoncé avant de s'asseoir sur une machine. Je suis la chanteuse des laveries... " Tout commence quand Pierre Sanak, journaliste reporter d'images à France Télévisions, croise par hasard cette jeune artiste un peu fantasque et très énigmatique. D'origine cambodgienne, Agathe a été adoptée, vit à Paris, ne se sépare jamais de sa guitare et semble errer entre plusieurs mondes... Pierre en tombe immédiatement amoureux. Apprenant en conférence de rédaction l'incroyable nouvelle de la résurrection momentanée de Sokhom, un jeune Cambodgien qui aurait vécu une expérience de mort imminente, Pierre ne peut s'empêcher de tisser un lien ténu avec l'histoire d'Agathe... Le journaliste s'envole aussitôt pour une semaine de folles investigations à Siem Reap et dans la jungle d'Angkor où, bien après le génocide, le tourisme des orphelinats semble perdurer. Une dangereuse course contre la montre s'engage alors. Pierre parviendra-t-il à découvrir le secret d'Agathe ?