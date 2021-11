Une ritournelle ne fait pas le printemps

"Un formidable roman policier humain ou comment redécouvrir le roman policier. Un excellent roman, disais-je, à tel point que je n'y ai pas trouvé un seul défaut. Remarquable du début à la fin. Avec une plume d'une fluidité exemplaire... tout s'enchaîne à la perfection, et l'histoire se déroule avec une aisance que peu d'auteurs ont". Black Novel. Un Vendredi Saint à Perpignan. Alors que 700 pénitents défilent comme chaque année depuis cinq siècles dissimulés sous leurs traditionnelles caparutxes - une longue robe de bure et une coiffe conique -, une panique soudaine secoue la procession. Quand le calme revient, un pénitent ensanglanté reste étendu à terre, poignardé. L'enquête conduit alors le lieutenant Sebag et ses collègues policiers perpignanais à travers les ruelles encombrées du quartier gitan et populaire de Saint-Jacques et jusque dans la bonne société catholique catalane. Plane également sur cette affaire l'ombre aussi poétique qu'ambiguë du Fou chantant, qui, ado, joua dans ces mêmes ruelles et, visiblement, inspira plus tard certains de ses habitants...