Mort à vie

Cédric Cham ne fait jamais dans la dentelle et nous livre des romans noirs époustouflants de brutalité, de cruauté, de cynisme, de réalisme glaçant, mais aussi d'émotions. Accrochez-vous ! Lukas coule une vie tranquille aux côtés de Camille et de leur fille Léana. Jusqu'au jour où tout vole en éclats : il est interpellé, et dans la foulée mis en garde à vue pour homicide involontaire... Voulant protéger son frère Eddy, Lukas va endosser une lourde faute qui n'est pas la sienne. Un choix terrible ! Pris dans cette spirale infernale, il se retrouve placé en détention provisoire. Fiché, numéroté. Ecrou 52641. Ici, il va tenter de survivre entre Rudy et Assane, ses compagnons de cellule, dans un univers dont il ignore tout. Il va aussi devoir affronter Moussa et ses sbires... De l'autre côté des barreaux, Eddy, entouré d'une faune interlope, s'enfonce toujours davantage... Chacun construit sa propre prison. Personne n'y échappe...