"Philippe Hauret a un vrai talent pour allier intrigues, personnages et contexte social, avec une maîtrise et une force impressionnantes". Black Novel. Ange est une jeune femme rebelle, survoltée et aventureuse qui profite de sa séduisante plastique pour attirer de riches entrepreneurs avant de les dépouiller. Elle partage un appartement avec Elton, son ami d'enfance. Ce dernier passe ses journées, rivé sur le canapé, devant la télé, tout en se rêvant multimillionnaire. Lorsque Ange rencontre Thierry Tomasson, véritable icône télévisuelle, elle s'imagine déjà mener une brillante carrière de chroniqueuse. L'animateur, surtout soucieux de s'adjuger ses jolies formes, va vite la faire déchanter... Pour se venger, Ange concocte alors un plan machiavélique en entraînant Elton dans son sillage. Mais on ne s'attaque pas à un présentateur vedette sans en subir de fâcheuses conséquences. Et bien que Ange puisse toujours compter sur sa niaque et son sens inné de l'embrouille pour retourner la situation, le destin peut parfois se montrer facétieux et impitoyable...