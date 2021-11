Vol AF 747 pour Tokyo

Ce n'est pas de gaîté de coeur que Pierre Choulot est dans cet avion en direction de Tokyo : le billet lui a été offert par ses collègues à l'occasion de son départ à la retraite. Lui qui adorait son boulot de commandant à la brigade financière de la PJ parisienne, n'a accepté ce voyage que pour faire plaisir à son épouse, d'origine japonaise. Mais en plein vol, quand on retrouve le cadavre du pilote, seul, dans le cockpit verrouillé, le commandant Choulot va vite reprendre du service. Très rapidement, il découvre qu'aucune autre issue ne permet d'accéder au poste de pilotage ! Suicide ou assassinat ? L'enquête commence et chacun des cinq cents passagers, chacun des vingt membres d'équipage devient un suspect potentiel. Comment élucider ce qui ressemble, dixit son épouse, grande amatrice de roman policier, à un meurtre en chambre close ? Peut-être en prenant la raison et l'avion par le bon bout...