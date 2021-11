Du sang sur le reblochon

L'ex-commissaire Pigeon se faisait une joie de ces paisibles vacances en Haute-Savoie à Thônes. Comme quoi on peut rêver ! A la suite d'une soirée en compagnie de la charmante Christelle, son crâne semble, en effet, devenir le point de convergence des objets contondants de la vallée. Mais qui donc s'intéresse de si près à lui et à ses affaires ? Voleurs ? Vengeance d'un soupirant éconduit ? Et Christelle, pourquoi a-t-elle disparu et ne répond-elle plus sur son portable ? Une enquête sur les chapeaux de roues entre Thônes, les pistes du Grand Bornand et de la Clusaz, et la ville d'Annecy.