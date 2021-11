Clara, Dan et leur enfant Hugo forment une famille unie. Mais dans l'ombre le mal est à l'oeuvre. Il s'immisce entre eux provocant le chaos : Dan se retrouve séquestré dans l'arrière cour d'un immeuble lyonnais. Quant a Clara, outre la raison, c'est son fils qu'elle risque de perdre. Il faudra bien plus que la détermination d'une amie de Clara et l'intégrité d'un représentant de l'ordre pour les sauver de l'abîme dans lequel un manipulateur, aussi torturé que sournois, va les plonger. Ainsi, au coeur du Vieux-Lyon mystérieux et de ses environs inquiétants, la frontière entre réalité et hallucinations s'estompera peu à peu et le voile sur un secret enfoui depuis des décennies va se lever...