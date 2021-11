Dexton Street... les rares initiés savent qu'il s'agit de l'ultime défi. La seule possibilité de se rattraper quand on doit quelque chose a quelqu'un. Ils savent aussi que c'est vraiment l'aventure à éviter. Je me nomme David L, lyonnais d'origine, et je me retrouve entraîné dans cette histoire en plein milieu du Bush Australien. Selon eux, je peux m'en sortir si j'arrive le premier. Selon eux... J'ignore s'ils m'ont dit la vérité. Une seule chose à faire : enfourcher ma moto, foncer et arriver en tête... quoi qu'il en coûte.