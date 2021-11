L'alphabet du polar. 26 histoires inédites

Rois bourlingueurs du polar - Marc Villard et Jean-Bernard Pouy, complices de toujours, à la plume, et José Correa aux pinceaux - ont troussé 26 escapades polar. 26 histoires inédites, toutes en rage et en contraste, qui égrènent des thèmes du noir en vignettes frappantes, non pour épuiser le sujet, mais au contraire pour étendre le domaine de la lutte. De A comme Amphétamines à Z comme Zone, les amoureux du polar trouveront largement de quoi étancher leurs plus sombres appétits de lecture. Une comédie humaine couleur polar. Pas de doute, ces personnages sont nos contemporains. Dans le métro, au sein d'une maison de retraite ou tapinant le long des rues, autour d'un go-fast ou peut-être d'un happy hour ils se croisent, parfois la nuit, toujours au coeur des villes, jamais loin d'un crime ou d'un bon coup. La filiation d'une nouvelle à l'autre opère au moyen d'une mise en images au trait inimitable. Mais c'est aussi la liberté de ton, tranchant comme l'argot, que partagent nos compères. Résolument cru, toujours sur le vif, volontiers amoral : il est certain que cet abécédaire, objet "hors collection" des éditions in8, n'est pas brodé par nos grands-mères. Isbn : 978-2-36224-054-6 Prix : ? 25. 00 Auteur : José CORREA Genre : 17x23 cm / 160 pages / parution : 23 octobre 2014 Quantité : page précédente