Un cocktail d'enfer

Détective privé de profession, Thomas Hogart est chargé d'une nouvelle enquête : Antoine, 22 ans, étudiant en pharmacie, a disparu. Un garçon en apparence tranquille, si ce n'est lors de sa dernière entrevue avec son père où il semblait drogué. Thomas découvre rapidement que le jeune homme ne va plus en cours depuis quelque temps et qu'il s'est lancé dans un trafic de cannabis à Lille. Le détective écarte définitivement la piste de la fugue lorsqu'il tombe sur Antoine et son colocataire morts dans leur appartement. La maxime "un esprit sain dans un corps sain" prend alors tout son sens.