Le Mystère Entropie

Alors qu'il débarrasse une cave à Mons-en-Baroeul, Benjamin, un étudiant, tombe nez à nez avec le cadavre d'une femme. Sur le corps, il trouve une clé USB et un numéro de téléphone. Peu après, deux hommes récupèrent la dépouille et l'embarquent dans une voiture à cocarde tricolore. En examinant la clé, Benjamin découvre des éléments liés au mystérieux cercle écologique Entropie. Surprise : le nom de sa petite amie y figure. Le jeune homme décide de poursuivre seul son enquête. Et troque l'uniforme d'étudiant contre celui de détective.