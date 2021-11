Opération Dylan O'. Chasse au trésor à Dunkerque

C'est tout excités de leur visite du Musée Dunkerque 1940 qu'Adrien, Nino, Pipite et Lucite, les célèbres Quat'Quarts, rentrent chez eux. Non seulement ils ont recueilli une montagne d'informations sur la Seconde Guerre mondiale, mais ils sont aussi repartis avec une énigme à résoudre. Et pas n'importe laquelle ! Un touriste anglais a donné un dessin à Adrien en lui demandant de l'aide. Un phare bizarre, des chiffres, une mouette... Que signifient tous ces symboles ? Formeraient-ils une carte au trésor ? Appâtés par la nouvelle, les Trois Têtes, leurs pires ennemis, enquêtent eux aussi. Mais les malicieux Quat'Quarts ont plus d'un tour dans leur sac...