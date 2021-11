Mission Bakisku. Entre le Louvre et le RC Lens...

Sur le chemin de l'école, Léo, Badou et la section Orion sont kidnappés par Gregor, une brute épaisse au service de l'inquiétant Albert Strauss. C'est leur réputation de supers détectives qui intéresse l'homme. Il leur confie une mission de la plus haute importance : retrouver un tableau volé durant la Seconde Guerre mondiale et signé Bakisku. Pour atteindre cet objectif, Albert Strauss met à leur disposition des gadgets ultrasophistiqués. Tandis que la section Orion intègre l'équipe des poussins du RC Lens, Léo et Mathéo glanent des informations au Louvre-Lens. Prisonniers des griffes de Strauss, les enfants boucleront-ils cette enquête à risque ?