Grand bazar au zoo de Lille

Gaspard et Linette ont une sacrée chance : quasiment tous les soirs après l'école, ils passent par le zoo de Lille en rentrant chez eux. Le parc n'a plus de secret pour eux. Un jour, les enfants observent une certaine agitation dans les allées : la cage d'un ouistiti a été forcée et le petit singe a disparu ! Pourquoi a-t-il été volé ? Gaspard, un brin amoureux de Linette, décide de lui montrer ses talents de détective. Il trouve rapidement un premier indice d'une importance capitale qui met les deux amis sur la piste du ravisseur. Bientôt, les détectives en herbe s'aperçoivent que leur suspect n'est pas celui qu'ils croyaient.