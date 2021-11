Grises mines

Mai 1968. A Lille, l'avocate Virginie Dengremont est menacée par un homme qui lui ordonne de faire retirer la plainte de son client contre un dénommé Monge, un néonazi mis en cause dans une rixe entre militants politiques. Quelque temps plus tard, un mineur retraité, ancien syndicaliste, est victime d'une tentative d'homicide à Lens. C'est la première étape d'une série de meurtres commis par des délinquants désoeuvrés. Une chose est sûre : ces jeunes n'agissent pas pour leur compte. Chargé de l'enquête, le commissaire Delvoye est aidé par deux détectives amateurs, les époux Dengremont, qui sautent à pieds joints dans le milieu des extrémistes. Leur objectif commun ? Retrouver le commanditaire de ces crimes et découvrir son mobile.