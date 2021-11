La légende des sept pierres

Olivia passe une semaine de vacances à Sailly-en-Ostrevent chez sa cousine Alexandra. Un brin rebelle, cette dernière traîne souvent avec un groupe d'adolescents sur le site des Bonnettes. Là se dressent d'impressionnantes pierres, tels de mystérieux menhirs. Un soir, alors que la nuit tombe et qu'une pluie torrentielle s'abat sur elle, Alexandra découvre aux Bonnettes un spectacle qui la laisse sans voix : une flûte est plantée dans le sol et des vêtements sont dispersés un peu partout. Que s'est-il passé ? A qui appartiennent ces affaires ? Alexandra et Olivia, aidées du reste de la Section Orion, mènent l'enquête. Les Bonnettes livreront-elles tous leurs secrets ?