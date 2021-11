Ali et les bras cassés

Rien ne va plus à Marles-les-Mines ! De terrifiants bonshommes de paille déferlent dans les rues et terrorisent les habitants. Tout le monde les appelle les "épouvantaux" depuis qu'une internaute les a surnommés ainsi sur Instapic. Mais la futée Ali n'a pas peur d'eux : avec son ami Jason et Thomas, un geek étonnant, elle mène l'enquête. Que veulent ces "épouvantaux" ? Par qui sont-ils envoyés ? Peu à peu, en croisant les éléments trouvés sur Internet avec leurs découvertes, les trois amis parviennent à répondre à leurs questions. Réussiront-ils à stopper la psychose qui a gagné la ville ?