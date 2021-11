Les mystères du Cambria

Nouvelle mission pour le capitaine Armand Verrotier : reprendre la barre du Cambria, théâtre d'une mutinerie barbare. Pour comprendre l'horreur, Armand accepte d'aider la lunatique Camille de la Richardais, en charge de l'enquête. Alors qu'il met le cap vers la Suède, le marin est victime de plusieurs sabotages dont le dernier provoque sa mise à pied. A qui profite son renvoi ? Valériane Neige, une ravissante séductrice témoin de l'affaire, semble détenir la réponse. A sa demande, Armand se rend à Anvers pour sauver sa fille des représailles d'un grand groupe maritime. Et si tout était lié ? Et si l'équipage du Cambria était la victime collatérale de la folie industrielle ? Entre pouvoir et manipulation, Armand et Camille n'ont qu'un seul objectif : saborder les coupables.