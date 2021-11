Devoir de mémoire

Durant la Seconde Guerre mondiale, Edith Cuvelier fut malgré elle la favorite d'un colonel SS. Une expérience qui la hante toujours. Aujourd'hui âgée et malade, elle décide de se cloîtrer, fusil à la main, dans sa résidence du bassin minier. Son but ? Se protéger des "hommes en noir". Alertés par l'entourage de la vieille dame, le major Kaczmarek et l'agent à la retraite Constantini font chez elle une macabre découverte. Son mari, égorgé. Pour Constantini, les coïncidences n'existent pas : le mode opératoire lui rappelle une ancienne affaire menée par son père. Affaire sur laquelle Edith avait déjà été inquiétée... Kaczmarek, quant à lui, décide de n'écarter aucune piste et interroge les proches de la suspecte. La même question est sur toutes les lèvres : peut-on échapper au passé.