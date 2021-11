Le pacte satanique

Récemment intronisé dans un cénacle maçonnique dunkerquois, Franck reçoit avec surprise un message anonyme à son domicile : l'expéditeur l'enjoint de se rendre à Gravelines, en un endroit isolé le long de la voie ferrée. Pour le convaincre, il l'informe que des vies sont en jeu. Sur place, un tag représentant une étoile encerclée et une tête de bouc. Mais le plus étonnant est l'inscription laissée là, en lettres majuscules : MA VERLAINE. Au fil des jours, Franck ainsi que plusieurs de ses frères et soeurs francs-maçons reçoivent des lettres de menace contenant des énigmes à résoudre. L'enjeu ? Leur vie. Le duo d'enquêteurs Mac et Benah se lance alors sur les traces de ce mystérieux corbeau bien décidé à détruire les loges.