Louise et le vieil homme

Un été dans le Vieux-Lille, ce n'est pas reposant ! Louise en sait quelque chose, ses parents tiennent une brasserie rue de Gand. Au milieu des estaminets bondés et des touristes envahissants, la jeune fille remarque une nouvelle tête : un garçon mystérieux dont les grands yeux sombres semblent tristes. Qui est-il ? Que renferme la vieille boutique qu'il habite ? Et qui est ce vieux monsieur dont il prend tellement soin ? Aidée de son fidèle ami Petit Robert, Louise tente d'en apprendre davantage sur ce garçon. Elle découvre ainsi l'un des plus beaux secrets du Vieux-Lille…