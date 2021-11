Regarde et meurs

Juin 1980, Université catholique de Lille. Les étudiants en médecine célèbrent la fin de l’année. Parmi eux, Jenny et Cristina, deux amies majors de promotion. L’ambiance est à la fête, à l’alcool et à la luxure. Des années plus tard, alors qu’il visite la chapelle de la Catho, le lieutenant Brankanval découvre un cadavre. Le corps sans vie d’un homme, recroquevillé sur une table, un doigt coupé et déposé dans une fiole. Détail frappant : ses yeux, brûlés au formol. Pourquoi ce rituel ? Pourquoi ce lieu si symbolique ? Brankanval et Vandekastel prennent en charge l’affaire. Encore marqués psychologiquement et physiquement par leur précédente enquête, ils s’appuient sur leur connivence pour tenter de comprendre le tueur. Quand un deuxième puis un troisième meurtres sont commis, l’urgence se fait sentir. Il leur faut à tout prix percer le secret de l’assassin. Et celui de la célèbre université lilloise.